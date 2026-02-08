ЗМІ: Британія погрожує захопленням танкерів "тіньового флоту" Росії

Велика Британія погрожує захоплювати танкери "тіньового флоту", пов'язаного з Росією, в рамках ескалації конфлікту, що може призвести до відкриття нового фронту проти Москви в той час, коли доходи країни від нафти стрімко падають.

Це британські джерела в оборонній сфері підтвердили The Guardian, пише "Європейська правда".

Військові варіанти захоплення суден-порушників були визначені в ході обговорень за участю союзників по НАТО, хоча минув уже місяць з моменту захоплення США російського танкера в Атлантичному океані.

За даними Lloyd's List Intelligence, у січні в Ла-Манші та Балтійському морі було виявлено 23 судна тіньового флоту, що використовували фальшиві або підроблені прапори. Багато з них пов'язані з експортом російської нафти, переважно водним транспортом до Китаю, Індії та Туреччини.

У спільній заяві, підписаній Британією, Німеччиною, Францією та іншими країнами НАТО, що межують з Балтійським і Північним морями, наприкінці минулого місяця зазначено, що всі судна, які проходять через будь-який з цих регіонів, повинні "суворо дотримуватися чинного міжнародного права". Але, незважаючи на встановлення умов для захоплення, нічого не відбулося.

"Королівський флот міг би оскаржити будь-яку кількість суден відповідно до морського права, оскільки вони фактично не мають громадянства", – сказав Річард Мід, головний редактор Lloyd's List, спеціалізованого видання про судноплавство. "Але вони цього не зробили, оскільки існує ризик ескалації", – додав він.

Минулого місяця Королівська морська піхота провела брифінг для британських парламентарів і членів Палати лордів, на якому йшлося про загрозу з боку Росії та ситуацію в Арктиці і на півночі. Один із присутніх сказав, що морські піхотинці "не терплять", чекаючи наказ про захоплення судна.

Місяць тому США переслідували танкер Marinera від Карибського басейну до північної Атлантики і за допомогою британців захопили його між Шотландією та Ісландією. Хоча спочатку він мав фальшивий прапор, під час переслідування, яке закінчилося невдалою спробою уникнути захоплення, він був перереєстрований як російський.

22 січня, перед підписанням спільної заяви, Франція затримала нафтовий танкер Grinch біля узбережжя Іспанії. Він відплив з Мурманська в Росії під прапором Коморських островів, країни в Східній Африці, але тиждень по тому французький президент Емманюель Макрон повідомив своєму українському колезі, що танкер доведеться відпустити через французьке законодавство.

Наприкінці січня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Британія проведе зустріч країн Балтії та Північної Європи для обговорення "військових варіантів, які ми можемо використати". За його словами, вилучену нафту можна продати "і передати Україні для боротьби з вторгненням Путіна".

Невідомо, наскільки захоплення одного або двох суден тіньового флоту зашкодить економіці РФ. З кінця листопада сім танкерів тіньового флоту були атаковані дронами, причому Україна взяла на себе відповідальність за чотири з них.

Британські погрози з'являються в той час, коли російська економіка виглядає більш вразливою, ніж раніше, з урахуванням того, що військовий бум згас, а економічне зростання сповільнилося. Падіння світових цін на нафту, частково спричинене збільшенням поставок з Венесуели, завдає шкоди російській скарбниці.

Нагадаємо, наприкінці січня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав до більш рішучих дій проти "тіньового флоту" Росії.