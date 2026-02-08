СМИ: Великобритания угрожает захватом танкеров "теневого флота" России

Великобритания угрожает захватывать танкеры "теневого флота", связанного с Россией, в рамках эскалации конфликта, что может привести к открытию нового фронта против Москвы в то время, когда доходы страны от нефти стремительно падают.

Это британские источники в оборонной сфере подтвердили The Guardian, пишет "Европейская правда".

Военные варианты захвата судов-нарушителей были определены в ходе обсуждений с участием союзников по НАТО, хотя прошел уже месяц с момента захвата США российского танкера в Атлантическом океане.

По данным Lloyd's List Intelligence, в январе в Ла-Манше и Балтийском море было обнаружено 23 судна теневого флота, которые использовали фальшивые или поддельные флаги. Многие из них связаны с экспортом российской нефти, преимущественно водным транспортом в Китай, Индию и Турцию.

В совместном заявлении, подписанном Великобританией, Германией, Францией и другими странами НАТО, граничащими с Балтийским и Северным морями, в конце прошлого месяца указано, что все суда, проходящие через любой из этих регионов, должны "строго соблюдать действующее международное право". Но, несмотря на установление условий для захвата, ничего не произошло.

"Королевский флот мог бы оспорить любое количество судов в соответствии с морским правом, поскольку они фактически не имеют гражданства", – сказал Ричард Мид, главный редактор Lloyd's List, специализированного издания о судоходстве. "Но они этого не сделали, поскольку существует риск эскалации", – добавил он.

В прошлом месяце Королевская морская пехота провела брифинг для британских парламентариев и членов Палаты лордов, на котором речь шла об угрозе со стороны России и ситуации в Арктике и на севере. Один из присутствующих сказал, что морские пехотинцы "не терпят", ожидая приказ о захвате судна.

Месяц назад США преследовали танкер Marinera от Карибского бассейна до северной Атлантики и с помощью британцев захватили его между Шотландией и Исландией. Хотя изначально он имел фальшивый флаг, во время преследования, которое закончилось неудачной попыткой избежать захвата, он был перерегистрирован как российский.

22 января, перед подписанием совместного заявления, Франция задержала нефтяной танкер Grinch у побережья Испании. Он отплыл из Мурманска в России под флагом Коморских островов, страны в Восточной Африке, но неделю спустя французский президент Эмманюэль Макрон сообщил своему украинскому коллеге, что танкер придется отпустить из-за французского законодательства.

В конце января министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что Великобритания проведет встречу стран Балтии и Северной Европы для обсуждения "военных вариантов, которые мы можем использовать". По его словам, изъятую нефть можно продать "и передать Украине для борьбы с вторжением Путина".

Неизвестно, насколько захват одного или двух судов теневого флота повредит экономике РФ. С конца ноября семь танкеров теневого флота были атакованы дронами, причем Украина взяла на себя ответственность за четыре из них.

Британские угрозы появляются в то время, когда российская экономика выглядит более уязвимой, чем раньше, с учетом того, что военный бум угас, а экономический рост замедлился. Падение мировых цен на нефть, частично вызванное увеличением поставок из Венесуэлы, наносит ущерб российской казне.

Напомним, в конце января министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль призвал к более решительным действиям против "теневого флота" России.