Прем'єр Чехії підтримує заборону соцмереж для дітей до 15 років

Прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що він підтримує заборону використання соціальних мереж дітьми віком до 15 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За його словами, деякі експерти стверджують, що соцмережі шкідливі для дітей.

"Я за це, тому що експерти, яких я знаю, кажуть, що це дуже шкідливо, і ми маємо дбати про наших дітей", – заявив він у відео на своїй сторінці у Facebook.

Декілька країн розглядають подібні заходи. Рух Бабіша ANO часто використовує соціальні мережі для спілкування з громадянами, а сам Бабіш майже щодня знімає інформаційні відео. У суботу він закликав людей дивитися їх на телеканалі Nova TV.

Нагадаємо, заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія.

Повідомляли, що Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.

Окрім цього, таке ж рішення розглядає й Іспанія.