Премьер Чехии поддерживает запрет соцсетей для детей до 15 лет

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что он поддерживает запрет использования социальных сетей детьми в возрасте до 15 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По его словам, некоторые эксперты утверждают, что соцсети вредны для детей.

"Я за это, потому что эксперты, которых я знаю, говорят, что это очень вредно, и мы должны заботиться о наших детях", – заявил он в видео на своей странице в Facebook.

Несколько стран рассматривают подобные меры. Движение Бабиша ANO часто использует социальные сети для общения с гражданами, а сам Бабиш почти ежедневно снимает информационные видео. В субботу он призвал людей смотреть их на телеканале Nova TV.

Напомним, запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.

Сообщалось, что Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.

Кроме того, такое же решение рассматривает и Испания.