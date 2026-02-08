У Франції двоє лижників загинули в результаті сходження лавини в Альпах

У Франції двоє лижників загинули в суботу вдень, 7 лютого, під час сходження лавини в Сен-Верані, департамент Верхні Альпи.

Про це повідомила в неділю прокуратура Гапа, передає "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Лавина сталася близько 15:00 в суботу в цьому місці, яке, за даними рятувальних служб Верхніх Альп, є найвищим селом у французьких Альпах.

Ця "масштабна" лавина прокотилася по північному схилу гори Тет-де-Лонже, висота якої становить 3146 метрів, повідомила прокурор Гапа Маріон Лозак'мюр, підтвердивши інформацію з Dauphiné Libéré.

Двоє чоловіків, один з яких народився в 1997 році і працював у цьому регіоні, а інший народився в 1991 році і проживав у Верхній Марні, були частиною групи з чотирьох туристів, які каталися на лижах поза трасами без нагляду, додала Маріон Лозак'мюр.

Двоє інших лижників з групи не постраждали, зазначила вона. За інформацією того ж джерела, в рамках розслідування причин смерті буде проведено розтин.

Нагадаємо, двоє фінських лижників загинули внаслідок сходження лавини на півночі Італії.

П'ятеро людей загинули в результаті сходження двох лавин в Австрії 17 січня.