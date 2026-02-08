Во Франции двое лыжников погибли в результате схода лавины в Альпах

Во Франции двое лыжников погибли в субботу днем, 7 февраля, во время схода лавины в Сен-Верани, департамент Верхние Альпы.

Об этом сообщила в воскресенье прокуратура Гапа, передает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Лавина произошла около 15:00 в субботу в этом месте, которое, по данным спасательных служб Верхних Альп, является самым высоким селом во французских Альпах.

Эта "масштабная" лавина прокатилась по северному склону горы Тет-де-Лонже, высота которой составляет 3146 метров, сообщила прокурор Гапа Марион Лозак'мюр, подтвердив информацию из Dauphiné Libéré.

Двое мужчин, один из которых родился в 1997 году и работал в этом регионе, а другой родился в 1991 году и проживал в Верхней Марне, были частью группы из четырех туристов, которые катались на лыжах вне трасс без присмотра, добавила Марион Лозак'мюр.

Двое других лыжников из группы не пострадали, отметила она. По информации того же источника, в рамках расследования причин смерти будет проведено вскрытие.

Напомним, двое финских лыжников погибли в результате схода лавины на севере Италии.

Пятеро человек погибли в результате схода двух лавин в Австрии 17 января.