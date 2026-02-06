В Італії внаслідок сходження лавини загинули двоє фінських лижників

Двоє фінських лижників загинули внаслідок сходження лавини на півночі Італії.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Фінляндії у коментарі Yle, пише "Європейська правда".

Третій фін, який потрапив під лавину, отримав травми. За даними італійських ЗМІ, жертвами стали фіни віком від 50 до 60 років.

Трагедія сталася вдень 5 лютого на схилі Пунта Бельтово на гірськолижному курорті Сольда.

Рятувальники, які прямували на вертольоті, дізналися про цей випадок, коли летіли на місце сходження іншої лавини.

Нещодавно 14-річний хлопець з Чехії загинув після падіння з гори на гірськолижному курорті Феєркогель у Верхній Австрії.

П'ятеро людей загинули в результаті сходження двох лавин в Австрії 17 січня.

Повідомляли також, що на горі Тетнульд у грузинській Сванетії зійшла лавина, під час якої один з учасників школи гідів опинився під сніговим покривом.

Крім того, лавина забрала життя британського лижника у Французьких Альпах, який катався на лижах поза трасами.