Опитування: 52% німців виступають за більшу допомогу Україні

Більшість громадян Німеччини виступають за сильнішу підтримку України під час війни з Росією.

Про це свідчать результати опитування інституту Insa для газети Bild, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Близько 52% опитаних заявили, що Захід повинен надати більше допомоги Україні, якщо Росія не погодиться на припинення вогню та мирні переговори. 28% німців вважають, що допомога має включати як військовий, так і фінансовий компонент. 12% опитуваних вважають, що допомога повинна надаватися у вигляді або грошей, або зброї.

Водночас 35% вважають, що Німеччина повинна припинити підтримку України, 13% – не відповіли.

Опитування також показало, що німці бояться більш масштабної війни: 54% респондентів стурбовані тим, що Росія може напасти на країну-члена НАТО, наприклад Польщу чи Литву. Проте це приблизно на вісім пунктів менше, ніж в опитуванні, проведеному минулого вересня.

Як повідомлялося, більшість поляків песимістично налаштовані щодо результату війни РФ проти України і вважають, що Україна буде змушена поступитися територіями.

Інше опитування показало, що більшість поляків не сподіваються на закінчення війни в Україні у 2026 році.