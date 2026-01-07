63% поляків вважають, що Україна буде змушена відмовитись від частини території

Більшість поляків песимістично налаштовані щодо результату війни РФ проти України і вважають, що Україна буде змушена поступитися територіями.

Такими є результати опитування CBOS, передає "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Соціологи підкреслили, що частка оптимістичних прогнозів ще ніколи не була такою низькою.

Більшість опитаних (63%) припускають, що Україна буде змушена відмовитися від частини своєї території (зростання на 3 п.п. порівняно з вереснем).

CBOS звернув увагу, що збільшилася частка поляків, які припускають, що Росія підкорить всю Україну (8%, зростання на 3 пункти). За словами соціологів, з початку війни цей варіант рідко обирали, зазвичай від 2 до 4% опитаних.

Лише 6% опитаних вважають, що Росія вийде з територій, атакованих у 2022 році, а 2% – що вона вийде також з тих, які були захоплені у 2014 році.

Опитування було проведено з 27 листопада по 8 грудня 2025 року на вибірці, що складалася з 948 осіб.

Інше опитування показало, що більшість поляків не сподіваються на закінчення війни в Україні у 2026 році.

Крім того, понад половина опитаних поляків виступають проти запровадження тимчасового податку для фінансування модернізації польської армії.