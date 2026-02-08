Зеленський анонсував відкриття 10 експортних центрів в Європі протягом року

Україна відкриє десять експортних центрів в країнах Європи до кінця поточного 2026 року./

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми відкриваємо експорт. У Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів. Це й Балтійські країни, і країни Північної Європи. У 2026-му працюватимуть десять представництв", – сказав Зеленський.

Також, за його словами, у середині лютого буде розпочато виробництво українських дронів у Німеччині. "Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології", – сказав президент.



Зеленський додав, що 2026 рік "буде роком інвестицій у наші технології". "Передусім дрони. Це велика індустрія, нова індустрія. Згідно з фінансами, які заходять в Україну під час війни, це найбільша індустрія, яка є в Україні", – сказав він.



"Сьогодні безпека Європи побудована на технологіях і на дронах. Є кілька різних проєктів. Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах. Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, в уряді Литви зацікавлені залучати в країну більше українських компаній оборонпрому передових напрямків та у зв’язку з цим допускають навіть фінансову підтримку "у деяких випадках".

Нагадаємо, в уряді України повідомляли, що у лютому виробництво дронів-перехоплювачів Octopus для України у Британії має сягнути 1000 на місяць.

Україна та Норвегія у листопаді 2025 року підписали документ про спільне виробництво українських дронів.