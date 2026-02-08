Зеленский анонсировал открытие 10 экспортных центров в Европе в течение года

Украина откроет десять экспортных центров в странах Европы до конца текущего 2026 года.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института по случаю 120-летия со дня рождения авиаконструктора Олега Антонова, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы открываем экспорт. В Европе в 2026 году будет уже десять экспортных центров. Это и Балтийские страны, и страны Северной Европы. В 2026-м будут работать десять представительств", – сказал Зеленский.

Также, по его словам, в середине февраля будет начато производство украинских дронов в Германии. "Я приму первый дрон. Это линия, которая работает. В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии", – сказал президент.

Зеленский добавил, что 2026 год "будет годом инвестиций в наши технологии". "Прежде всего дроны. Это большая индустрия, новая индустрия. Согласно финансам, которые поступают в Украину во время войны, это крупнейшая индустрия, которая есть в Украине", – сказал он.

"Сегодня безопасность Европы построена на технологиях и на дронах. Есть несколько разных проектов. Все это будет базироваться в основном на украинских технологиях и украинских специалистах. Мы просто в войне, и еще не все компании чувствуют такую свободу, что могут выходить на все другие рынки", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, в правительстве Литвы заинтересованы привлекать в страну больше украинских компаний оборонпрома передовых направлений и в связи с этим допускают даже финансовую поддержку "в некоторых случаях".

Напомним, в правительстве Украины сообщали, что в феврале производство дронов-перехватчиков Octopus для Украины в Великобритании должно достичь 1000 в месяц.

Украина и Норвегия в ноябре 2025 года подписали документ о совместном производстве украинских дронов.