Топпомічник прем'єра Британії у відставку на тлі скандалу з експослом у США і справою Епштейна

Морган Максвіні подав у відставку з посади глави адміністрації прем'єра Британії Кіра Стармера на тлі скандалу навколо експосла у США Пітера Мендельсона.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Кілька депутатів від Лейбористської партії звинуватили Максвіні в призначенні колишнього лейбористського пера послом у США.

Мендельсон був звільнений з цієї посади у вересні, але нові документи у справі засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, які свідчать про те, що він ділився конфіденційною інформацією з засудженим сексуальним злочинцем, коли був міністром кабінету, знову привернули увагу до цієї справи.

У своїй заяві Максвіні сказав: "Рішення про призначення Пітера Мендельсона було помилковим. Він завдав шкоди нашій партії, нашій країні та довірі до політики як такої. Коли мене запитали, я порадив прем'єр-міністру зробити це призначення, і я беру на себе повну відповідальність за цю пораду".

"У суспільному житті відповідальність потрібно брати на себе тоді, коли це найважливіше, а не тоді, коли це найзручніше. За цих обставин єдиний чесний вихід – це піти у відставку", – заявив він.

У заяві у відповідь на відставку Стармер сказав, що для нього було "честю" працювати з Максвіні.

"Він перетворив нашу партію після однієї з найгірших поразок в історії і відіграв центральну роль у проведенні нашої виборчої кампанії. Саме завдяки його відданості, лояльності та лідерським якостям ми здобули переважну більшість і отримали шанс змінити країну", – заявив він.

Нагадаємо, цього тижня Мендельсон оголосив про відставку з Палати лордів Великої Британії після того, як з опублікованих Мін’юстом США мільйонів сторінок справи Епштейна випливли нові факти їхнього листування.

Зокрема, з’ясувалося, що Мендельсон переслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Британська поліція розпочала розслідування щодо Мендельсона у зв'язку з імовірним зловживанням службовим становищем.