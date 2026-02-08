Топ-помощник Стармера ушел в отставку на фоне скандала с экс-послом в США и делом Эпштейна

Морган Максвини подал в отставку с поста главы администрации премьера Великобритании Кира Стармера на фоне скандала вокруг экс-посла в США Питера Мендельсона.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Несколько депутатов от Лейбористской партии обвинили Максвини в назначении бывшего лейбористского пера послом в США.

Мендельсон был уволен с этой должности в сентябре, но новые документы по делу осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, которые свидетельствуют о том, что он делился конфиденциальной информацией с осужденным сексуальным преступником, когда был министром кабинета, вновь привлекли внимание к этому делу.

В своем заявлении Максвини сказал: "Решение о назначении Питера Мендельсона было ошибочным. Он нанес ущерб нашей партии, нашей стране и доверию к политике как таковой. Когда меня спросили, я посоветовал премьер-министру сделать это назначение, и я беру на себя полную ответственность за этот совет".

"В общественной жизни ответственность нужно брать на себя тогда, когда это наиболее важно, а не тогда, когда это наиболее удобно. В этих обстоятельствах единственный честный выход – это уйти в отставку", – заявил он.

В заявлении в ответ на отставку Стармер сказал, что для него было "честью" работать с Максвини.

"Он преобразил нашу партию после одного из худших поражений в истории и сыграл центральную роль в проведении нашей избирательной кампании. Именно благодаря его преданности, лояльности и лидерским качествам мы получили подавляющее большинство и шанс изменить страну", – заявил он.

Напомним, на этой неделе Мендельсон объявил о отставке из Палаты лордов Великобритании после того, как из опубликованных Минюстом США миллионов страниц дела Эпштейна всплыли новые факты их переписки.

В частности, выяснилось, что Мендельсон переслал Эпштейну детали деликатных экономических дискуссий правительства Великобритании.

Британская полиция начала расследование в отношении Мендельсона в связи с вероятным злоупотреблением служебным положением.