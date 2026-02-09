Посол Норвегии уходит с должности после публикации материалов дела Эпштейна

Норвежский дипломат Муна Юль покидает пост посла в Ираке и Иордании после обнародованных фактов об общении их семьи с осужденным за сексуальные преступления американским миллиардером Джеффри Эпштейном.

Как сообщает NRK, пишет "Европейская правда", об этом заявили в МИД Норвегии.

Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде объявил, что Муна Юль после всех переговоров с МИД в течение недели покидает пост посла, и назвал это "правильным и необходимым решением".

"Контакты Юль с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном продемонстрировали серьезное безрассудство. После этого случая сложно отстроить доверие, которое требуется для такой роли", – отметил Эйде.

"Конечно, все это дело – это большая репутационная проблема для Норвегии. Не только для норвежской дипломатии", – добавил он.

Внутреннее расследование, которое начали в МИД относительно общения Юль с Эпштейном, на этом не заканчивается – в течение следующей недели дипломат продолжит давать объяснения по этому вопросу.

На прошлой неделе Муну Юль отстранили от исполнения обязанностей в должности посла. Она утверждает, что общалась с Эпштейном преимущественно из-за того, что с ним близко дружил ее муж Терье Рёд-Ларсен, влиятельный переговорщик в ООН.

Норвегия – одна из стран, где публикация новых файлов по делу Джеффри Эпштейна вызвала наибольший скандал. Серьезные имиджевые проблемы возникли у кронпринцессы Метте-Марит, а также экс-премьера страны Турбьерна Ягланда.

Согласно последним опросам, 44% граждан Норвегии считают, что Метте-Марит не должна была бы сойти на престол после того, как стало известно о ее тесном общении с Эпштейном.

Публикация файлов Эпштейна совпала по времени с другим имиджевым ударом для королевской семьи – арестом и судом над сыном Метте-Марит по обвинению в домашнем насилии и изнасилованиях.