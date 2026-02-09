На повторных выборах в Республике Сербской победил соратник сепаратиста Додика

Частичные повторные выборы в Республике Сербской, энтитете в составе Боснии и Герцеговины, подтвердили победу Синиши Карана – давнего соратника Милорада Додика.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам Reuters i Klix.ba.

Повторное голосование на выборах президента энтитета в части округов завершилось окончательной победой Карана с 50,54% голосов, его оппонент Бранко Блануша от Сербской демократической партии получил 48,9%.

Отрыв от оппозиционного кандидата – всего 10 тысяч голосов, или около 2% – оказался примерно таким же, как по итогам первого голосования в ноябре.

Тогда Каран получил 50,39% голосов, а Блануша – 48,22%. Но из-за существенных проблем в некоторых округах было принято решение о повторном голосовании на 136 избирательных участках в 17 округах, где голосуют около 85 тысяч избирателей. В этих районах партия Додика SNSD традиционно имела высокую поддержку, поэтому было ожидаемо, что оппозиции будет непросто изменить результат в свою пользу.

В то же время в этих результатах видят сигнал, что партия Милорада Додика уже не имеет столь однозначной поддержки, как раньше, когда в этих округах одерживали победу с более убедительным отрывом.

Каденция Карана продлится только до октября, когда должны состояться всеобщие выборы.

Ноябрьские выборы в Республике Сербской были созваны после того, как предыдущего президента энтитета Милорада Додика решением Суда БиГ отстранили и запретили ему заниматься политикой в течение шести лет.

Читайте также: Запасной Додик Путина: почему Запад не смог победить Россию в Боснии и что будет дальше.