Брат короля Британии делился с Эпштейном секретными торговыми документами

Брат короля Великобритании Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы финансисту Джеффри Эпштейну, осужденному в США за сексуальные преступления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В последней партии файлов, обнародованных Министерством юстиции США, содержатся электронные письма, свидетельствующие о том, что Эндрю пересылал Эпштейну отчеты о Вьетнаме, Сингапуре и других местах. Эта информация предоставлялась бывшему принцу во время его официальных зарубежных поездок.

В таких случаях обычно запрещено делиться конфиденциальными или коммерческими документами с третьими лицами в соответствии с правилами конфиденциальности.

В полиции Лондона пока не сообщают, станет ли эта информация поводом расширить расследование в отношении Эндрю.

Напомним, в октябре 2025 года Эндрю Маунтбеттена-Виндзора лишили титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

После публикации новых файлов по делу Эпштейна Эндрю выехал из королевской резиденции.

Как сообщалось, разоблачение новых фактов по делу Эпштейна вызвало политический скандал в Британии, в частности поставило под угрозу премьерство Кира Стармера.

Скандал вызвала публикация Минюстом США файлов Эпштейна, из которых следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон, судя по всему, прислал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Британии. Премьер-министра обвиняют в том, что он назначил Мендельсона послом после того, как раскрылись его связи с преступником.