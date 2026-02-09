В Польше спустя 8 лет поймали подозреваемого в крупной краже персональных данных

В Польше задержали хакера, которого считают виновным в краже данных около 2 миллионов клиентов онлайн-магазина восемь лет назад.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел еще в 2018 году с системами крупного онлайн-магазина Morele.net. Хакеры получили базу данных более 2 миллионов покупателей с именами, телефонными номерами и адресами электронной почты, адресами проживания и паролями к их учетным средствам – но не данные платежных карт.

Сначала расследование зашло в тупик из-за невозможности четко установить личность хакера, однако дело оставалось в фокусе внимания. Наконец, его установили и задержали 30 января.

29-летнему гражданину Польши предъявили обвинение в неправомерном получении и раскрытии информации. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

Тогда же в Польше задержали мужчину за онлайн-угрозы министру, который поддержал однополые браки.

Также сообщалось, что в Польше подозревают причастность хакеров российской разведки к кибератакам на энергообъекты страны.