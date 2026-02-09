Спикер Сейма Литвы не подписал письмо-призыв присудить Трампу Нобелевскую премию

Председатель Сейма Литвы Юозас Олекас не подписал письмо, инициированное председателем Кнессета Амиром Оханой и спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, в котором они призывают присудить Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Советник Олекаса Гитана Летукене заявила, что приглашение присоединиться к подписантам письма поступило в конце января. Однако председатель Сейма Литвы воздержался от этого.

Литва – не единственная страна, которая не стала подписывать письмо. В частности, спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый отказался поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. По его мнению, американский лидер не заслуживает этой награды.

После этого посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекратит любые контакты с Чажастым из-за его комментариев о Трампе.

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал такое решение дипломата.