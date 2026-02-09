Во Франции в результате схода лавины погиб лыжник

В понедельник, 9 февраля, в Монженевре (департамент Верхние Альпы, Франция) погиб лыжник во время схода лавины в зоне вне трасс.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Лыжник погиб в лавине в Монженевре в понедельник в полдень. Мужчина, житель департамента Верхние Альпы, возрастом около тридцати лет, был найден в районе Мон-де-ла-План, вне трасс. Другой лыжник, который был с ним, не пострадал.

В беседе с BFM DICI прокурор Гапа Марион Лозак'мюр подтвердила, что "начато расследование причин смерти, которое поручено CRS Alpes (горной спасательной службе)".

Прокуратура уточнила, что это была "очень большая лавина" и что "будет проведено вскрытие".

В этом году в Верхних Альпах уже погибли шесть человек из-за лавин.

В субботу большая лавина унесла жизни двух молодых лыжников в Сен-Верани, в регионе Кейрас.

В понедельник итальянская альпийская спасательная служба призвала к "максимальной осторожности" после того, как лавины унесли жизни 11 человек за семь дней.