Італійські рятувальники закликають до обережності після низки смертей внаслідок лавин

В понеділок італійська альпійська рятувальна служба закликала до "максимальної обережності" після того, як лавини забрали життя 11 осіб за сім днів.

Заяву італійських рятувальників наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Попередження рятувальників з’явилось у той момент, коли надзвичайно нестабільні снігові умови загрожують великій частині Альп.

Останньою жертвою став 70-річний турист, якого вночі знайшли мертвим у регіоні Венето, де саме проходять зимові Олімпійські ігри в Мілані-Кортіні.

Рятувальна служба Італії заявила, що ризик сходження лавин існує на більшій частині Альп із заходу на схід.

Як зазначили рятувальники, через накопичення свіжого снігу на старих і нестабільних шарах навіть рух одного лижника може спровокувати сходження лавини.

Такі умови ускладнюють визначення безпечних маршрутів навіть для досвідчених лижників, які катаються поза трасами, попередила служба.

Рятувальники закликали всіх, хто вирушає в засніжену місцевість, уважно вивчити бюлетені про лавини, обережно планувати маршрути та обов'язково мати при собі стандартне рятувальне спорядження.

Вони також порадили розглянути можливість відкласти походи доти, доки сніговий покрив не стабілізується природним чином.

Нагадаємо, 7 лютого у Франції під час сходження лавини в Сен-Верані загинули двоє лижників.

Крім того, двоє фінських лижників загинули внаслідок сходження лавини на півночі Італії.

П'ятеро людей загинули в результаті сходження двох лавин в Австрії 17 січня.