Десятки тисяч греків відзначили мітингами річницю смертельної залізничної катастрофи

Десятки тисяч греків зібралися в суботу в Афінах та інших містах, щоб відзначити річницю залізничної катастрофи 2023 року, найстрашнішої залізничної катастрофи в історії країни, вимагаючи справедливості напередодні кримінального судового процесу, який має розпочатися у березні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Потяги та пороми зупинилися, а міський транспорт був порушений, оскільки працівники залишили роботу, щоб приєднатися до демонстрацій. Протестувальники поклали квіти та тримали плакати з написом "Справедливість" біля парламенту, де імена 57 жертв – переважно студентів – були написані червоною фарбою на землі.

Жертви загинули, коли пасажирський поїзд і вантажний поїзд зіткнулися лоб в лоб у Темпе в центральній Греції.

Ця катастрофа стала яскравим символом провалів держави, включаючи порушення безпеки та багаторічне нехтування залізничною мережею.

Підживлені недовірою до політиків, які в значній мірі захищені від переслідування за грецьким законодавством, масові протести минулого року були найбільшими за останні роки.

У суботу в Афінах було розгорнуто тисячі поліцейських. Демонстрації також проводилися за кордоном.

"Ми прагнемо одного: справедливості", – сказав у своїй промові Павлос Асланідіс, голова асоціації родичів жертв.

Цього року завершилося судове розслідування, і 23 березня десятки осіб, які не є політиками, постануть перед судом за звинуваченнями, що варіюються від порушення руху, що призвело до смерті, до недбалого вбивства та заподіяння тілесних ушкоджень.

Протестувальники вимагають реформ і політичної відповідальності. "Це не була аварія, це було вбивство", – йшлося на одному з банерів в Афінах.

Розслідування виявило, що проєкт, співфінансований Європейським Союзом, з установки систем безпеки був започаткований у 2014 році, але у 2023 році мав кількарічне відставання від графіка. Родичі також звинуватили владу в спробах приховати докази.

Правоцентристський уряд, який заперечує порушення, заявляє, що справедливість проллє світло на цю справу, і пообіцяв провести повну реформу залізниці до 2027 року.

Масштабна аварія сталася 28 лютого 2023 року: пасажирський поїзд, який перевозив близько 350 осіб, зіткнувся з вантажним поїздом, коли він виходив з тунелю після виїзду з міста Лариса. Внаслідок цього загинули 57 людей, десятки отримали поранення.

Тоді грецька поліція заарештувала начальника місцевої станції, який відповідав за подачу сигналу, а міністр інфраструктури і транспорту Костас Караманліс, беручи на себе політичну відповідальність, подав у відставку.