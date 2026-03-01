Десятки тысяч греков отметили митингами годовщину смертельной железнодорожной катастрофы

Десятки тысяч греков собрались в субботу в Афинах и других городах, чтобы отметить годовщину железнодорожной катастрофы 2023 года, самой страшной железнодорожной катастрофы в истории страны, требуя справедливости накануне уголовного судебного процесса, который должен начаться в марте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Поезда и паромы остановились, а городской транспорт был нарушен, поскольку работники оставили работу, чтобы присоединиться к демонстрациям. Протестующие возложили цветы и держали плакаты с надписью "Справедливость" возле парламента, где имена 57 жертв – преимущественно студентов – были написаны красной краской на земле.

Жертвы погибли, когда пассажирский поезд и грузовой поезд столкнулись лоб в лоб в Темпе в центральной Греции.

Эта катастрофа стала ярким символом провалов государства, включая нарушение безопасности и многолетнее пренебрежение железнодорожной сетью.

Подпитываемые недоверием к политикам, которые в значительной степени защищены от преследования по греческому законодательству, массовые протесты прошлого года были крупнейшими за последние годы.

В субботу в Афинах были развернуты тысячи полицейских. Демонстрации также проводились за рубежом.

"Мы стремимся к одному: справедливости", – сказал в своей речи Павлос Асланидис, председатель ассоциации родственников жертв.

В этом году завершилось судебное расследование, и 23 марта десятки человек, не являющихся политиками, предстанут перед судом по обвинениям, варьирующимся от нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть, до непредумышленного убийства и причинения телесных повреждений.

Протестующие требуют реформ и политической ответственности. "Это не была авария, это было убийство", – говорилось на одном из баннеров в Афинах.

Расследование показало, что проект, софинансируемый Европейским Союзом, по установке систем безопасности был начат в 2014 году, но в 2023 году имел многолетнее отставание от графика. Родственники также обвинили власти в попытках скрыть доказательства.

Правоцентристское правительство, которое отрицает нарушения, заявляет, что справедливость прольет свет на это дело, и пообещало провести полную реформу железной дороги до 2027 года.

Масштабная авария произошла 28 февраля 2023 года: пассажирский поезд, перевозивший около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом, когда он выходил из туннеля после выезда из города Лариса. В результате погибли 57 человек, десятки получили ранения.

Тогда греческая полиция арестовала начальника местной станции, который отвечал за подачу сигнала, а министр инфраструктуры и транспорта Костас Караманлис, взяв на себя политическую ответственность, подал в отставку.