Іран заявляє, що завдав ударів по 27 об'єктах США на Близькому Сході

Іран заявляє, що завдав ударів по 27 військових об'єктах США в регіоні на тлі продовження ракетних обстрілів на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

За даними Іранської революційної гвардії (IRGC), удари також були завдані по ізраїльській авіабазі Тель-Ноф, військовому штабу та великому комплексу оборонної промисловості в Тель-Авіві.

IRGC заявила, що в цій шостій "хвилі" відплатних атак були використані ракети та дрони, і пообіцяла продовжувати військові дії.

"Збройні сили Ісламської Республіки Іран не дозволять припинити сирени повітряної тривоги на окупованих територіях та американських базах і продовжуватимуть завдавати повторюваних і руйнівних ударів як інший і дуже жорсткий крок помсти", – йдеться в повідомленні державного ЗМІ IRIB.

Ці удари не були незалежно підтверджені.

В той же час президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану ударом небаченої сили, якщо той піде на удари у відповідь.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.