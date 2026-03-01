Иран заявляет, что нанес удары по 27 объектам США на Ближнем Востоке

Иран заявляет, что нанес удары по 27 военным объектам США в регионе на фоне продолжения ракетных обстрелов на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

По данным Иранской революционной гвардии (IRGC), удары также были нанесены по израильской авиабазе Тель-Ноф, военному штабу и крупному комплексу оборонной промышленности в Тель-Авиве.

IRGC заявила, что в этой шестой "волне" ответных атак были использованы ракеты и дроны, и пообещала продолжать военные действия.

"Вооруженные силы Исламской Республики Иран не позволят прекратить сирены воздушной тревоги на оккупированных территориях и американских базах и будут продолжать наносить повторяющиеся и разрушительные удары как другой и очень жесткий шаг мести", – говорится в сообщении государственного СМИ IRIB.

Эти удары не были независимо подтверждены.

В то же время президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударом невиданной силы, если тот пойдет на ответные удары.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.