Трамп пригрозив Ірану ударом небаченої сили

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяви Ірану щодо "удару у відповідь".

Трамп зробив відповідний допис у соцмережі Truth Social.

Американський президент заявив, що Ірану ліпше утриматись від удару у відповідь, інакше він зазнає удару небаченої сили.

"Іран щойно заявив, що сьогодні вони завдадуть дуже сильного удару, сильнішого, ніж будь-коли раніше. Однак їм краще цього не робити, бо якщо вони це зроблять, ми завдамо їм удару з силою, якої ще ніколи не бачили!" – написав Трамп у неділю.

У відповідь на масовані авіаудари США та Ізраїлю Іран розпочав нову хвилю "масштабних ракетних та дронових атак" проти американських військових баз у регіоні та проти Ізраїлю, повідомили державні ЗМІ Ірану. Серед цілей – 27 американських баз, а також штаб-квартира ізраїльської армії та будівлі оборонної промисловості в Тель-Авіві, повідомляє іранське державне телебачення.

Франція, Німеччина та Британія вийшли зі спільною заявою, у якій засудили удари Ірану по країнах Перської затоки у відповідь на атаку США й Ізраїлю та закликали Тегеран шукати вихід із ситуації за столом переговорів.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.