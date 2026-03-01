Єврокомісари зберуться на позачергову безпекову зустріч через ситуацію в Ірані

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала позачергову зустріч колегії єврокомісарів щодо ситуації в Ірані.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

"З огляду на поточну ситуацію в Ірані, я скликаю спеціальне засідання Колегії з питань безпеки в понеділок", – написала фон дер Ляєн.

"Для регіональної безпеки та стабільності надзвичайно важливо, щоб не відбулося подальшої ескалації через невиправдані атаки Ірану на партнерів у регіоні", – додала вона.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

У ЄС назвали пріоритетним завданням захист цивільного населення та дотримання міжнародного гуманітарного права на тлі збройного конфлікту між США й Ізраїлем та Іраном.