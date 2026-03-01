Еврокомиссары соберутся на внеочередную встречу по безопасности из-за ситуации в Иране
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала внеочередную встречу коллегии еврокомиссаров по ситуации в Иране.
Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".
"Учитывая текущую ситуацию в Иране, я созываю специальное заседание Коллегии по вопросам безопасности в понедельник", – написала фон дер Ляйен.
"Для региональной безопасности и стабильности чрезвычайно важно, чтобы не произошло дальнейшей эскалации из-за неоправданных атак Ирана на партнеров в регионе", – добавила она.
Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.
Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.
Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.
В ЕС назвали приоритетной задачей защиту гражданского населения и соблюдение международного гуманитарного права на фоне вооруженного конфликта между США и Израилем и Ираном.