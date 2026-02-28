ЄС відреагував на початок операції США та Ізраїлю проти Ірану

У ЄС назвали пріоритетним завданням захист цивільного населення та дотримання міжнародного гуманітарного права на тлі збройного конфлікту між США й Ізраїлем та Іраном.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікувала головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Каллас назвала небезпечними останні події на Близькому Сході. Водночас вона нагадала, що влада Ірану вбила тисячі власних громадян під час останніх протестів та підтримує різні терористичні угруповання у регіоні, створюючи загрози для глобальної безпеки. Вона нагадала також про санкції ЄС проти Ірану та підтримку ЄС дипломатичних зусиль для вирішення проблеми з ядерною програмою Ірану.

"Я поспілкувалася з очільником МЗС Ізраїлю Сааром та іншими міністрами у регіоні. ЄС також тісно координується з арабськими партнерами для пошуку дипломатичних шляхів.

Зараз пріоритет – захист цивільних і дотримання міжнародного гуманітарного права. Наша консульська мережа повноцінно залучена у сприяння виїзду громадян ЄС", – зазначила Каллас.

Вона додала, що місія ЄС Aspides у Червоному морі зберігає підвищену готовність і готова діяти для підтримання відкритого морського коридору.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав небезпечною ескалацією початок війни США та Ізраїлю проти Ірану, та повідомив, що ініціює засідання Ради безпеки ООН.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані". Ударів завдав також Ізраїль.

На додачу, Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.