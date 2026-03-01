Рубіо скасував візит до Ізраїлю через "поточні обставини"

Державний секретар США Марко Рубіо більше не поїде до Ізраїлю в понеділок, як раніше оголошував Державний департамент.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

"Через поточні обставини, секретар Рубіо більше не поїде до Ізраїлю 2 березня", – заявив заступник державного секретаря з глобальних публічних справ Ділан Джонсон.

Рубіо провів суботу з президентом Дональдом Трампом, стежачи за ударами США та Ізраїлю по Ірану, які, за словами Трампа, триватимуть "безперервно протягом тижня".

Посол США в Ізраїлі Майк Хакабі в п'ятницю повідомив співробітникам посольства в електронному листі, що якщо вони хочуть покинути країну через можливість удару по Ірану, то "повинні зробити це СЬОГОДНІ", як повідомило джерело, ознайомлене з повідомленням.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.