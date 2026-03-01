Рубио отменил визит в Израиль из-за "текущих обстоятельств"
Государственный секретарь США Марко Рубио больше не поедет в Израиль в понедельник, как ранее объявлял Государственный департамент.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.
"Из-за текущих обстоятельств, секретарь Рубио больше не поедет в Израиль 2 марта", – заявил заместитель государственного секретаря по глобальным публичным делам Дилан Джонсон.
Рубио провел субботу с президентом Дональдом Трампом, следя за ударами США и Израиля по Ирану, которые, по словам Трампа, будут продолжаться "непрерывно в течение недели".
Посол США в Израиле Майк Хакаби в пятницу сообщил сотрудникам посольства в электронном письме, что если они хотят покинуть страну из-за возможности удара по Ирану, то "должны сделать это СЕГОДНЯ", как сообщил источник, ознакомленный с сообщением.
Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.
Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.
Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.