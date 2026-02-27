Держдеп анонсував візит Рубіо до Ізраїлю на початку тижня

Держсекретар США Марко Рубіо на початку наступного тижня вирушить з візитом до Ізраїлю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у Держдепі США.

Рубіо вирушить до Ізраїлю "з 2-3 березня" 2026 року, йдеться у повідомленні.

Під час візиту він обговорить з ізраїльськими топпосадовцями "низку регіональних пріоритетів, включно з Іраном, Ліваном, і триваючі зусилля для реалізації "плану з 20 пунктів" президента Трампа для сектору Гази".

Як відомо, останніми днями наростають ознаки того, що в адміністрації Трампа близькі до рішення про військову операцію проти Ірану, у якій ймовірно братиме участь і Ізраїль.

27 лютого стало відомо, що Держдеп США дозволив виїхати другорядним співробітникам посольства в Ізраїлі через безпекові ризики; ті, хто не залишається, отримали розпорядження їхати вже у п’ятницю.

Раніше цього тижня США евакуювали другорядних співробітників посольства у Лівані.

Британія відкликає співробітників посольства в Ірані.

ЗМІ дізнались, що адмірал американських Військово-морських сил Бред Купер, який керує військами на Близькому Сході як глава Центрального командування США, представив Трампу варіанти дій проти Ірану.