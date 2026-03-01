ЗМІ: Трамп вирішив вдарити по Ірану після тиску двох країн

За інформацією кількох інформаторів, Дональд Трамп вирішив атакувати Іран після тиску з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії, яка зберігала видимість протидії бойовим діям

Про це стало відомо The Washington Post, передає "Європейська правда".

Газета отримала інформацію про переговори, що відбувалися за лаштунками.

Напад на Іран, як стверджують чотири особи, обізнані з цією справою, відбувся після тижневого лобіювання з боку союзників США на Близькому Сході.

Саудівський наслідний принц Мохаммед бін Салман протягом останнього місяця неодноразово телефонував Трампу, закликаючи США до атаки. Водночас принц публічно висловлював підтримку дипломатичному вирішенню.

Натомість прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, за даними газети, підтримував американське військове нарощування в Перській затоці, оскільки вважає Іран екзистенційним ворогом.

Спільні зусилля цих двох лідерів мали схилити Трампа до атак, в результаті яких загинули, серед інших, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та кілька інших високопоставлених командирів і посадовців. Журналісти, посилаючись на інформацію американської розвідки, підкреслили, що атака відбулася попри оцінки, що сили Ірану не становитимуть загрози для США протягом найближчого десятиліття.

Інформатори газети стверджують, що в той час, коли Саудівська Аравія запевняла Іран, що не дозволить США використовувати свій повітряний простір для атаки, саудівський принц попереджав американців про загрозу, яка випливає з утримання від удару по Тегерану.

Позицію Мохаммеда бін Салмана підтримав його брат, саудівський міністр оборони Халід бін Салман, який у січні зустрівся за закритими дверима з американськими посадовцями у Вашингтоні. Тоді він попередив про негативні наслідки залишення Ірану в спокої.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.