По информации нескольких информантов, Дональд Трамп решил атаковать Иран после давления со стороны Израиля и Саудовской Аравии, которая сохраняла видимость противодействия боевым действиям

Об этом стало известно The Washington Post, передает "Европейская правда".

Газета получила информацию о переговорах, которые проходили за кулисами.

Нападение на Иран, как утверждают четыре человека, знакомые с этим делом, произошло после недельного лоббирования со стороны союзников США на Ближнем Востоке.

Саудовский наследный принц Мохаммед бин Сальман в течение последнего месяца неоднократно звонил Трампу, призывая США к атаке. В то же время принц публично выражал поддержку дипломатическому решению.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по данным газеты, поддерживал американское военное наращивание в Персидском заливе, поскольку считает Иран экзистенциальным врагом.

Совместные усилия этих двух лидеров должны были склонить Трампа к атакам, в результате которых погибли, среди прочих, верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько других высокопоставленных командиров и чиновников. Журналисты, ссылаясь на информацию американской разведки, подчеркнули, что атака произошла несмотря на оценки, что силы Ирана не будут представлять угрозы для США в течение ближайшего десятилетия.

Информаторы газеты утверждают, что в то время, когда Саудовская Аравия уверяла Иран, что не позволит США использовать свое воздушное пространство для атаки, саудовский принц предупреждал американцев об угрозе, которая вытекает из воздержания от удара по Тегерану.

Позицию Мохаммеда бин Салмана поддержал его брат, саудовский министр обороны Халид бин Салман, который в январе встретился за закрытыми дверями с американскими чиновниками в Вашингтоне. Тогда он предупредил о негативных последствиях оставления Ирана в покое.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.