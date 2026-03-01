Британські військові збили іранський безпілотник в Іраку, а міністр оборони Джон Гілі заявив, що Британія "збиває" іранські безпілотники на тлі війни США та Ізраїлю в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Напередодні підрозділ протидії безпілотникам обстріляв безпілотник, який загрожував базі коаліції, де розміщуються британські війська в Іраку.

Джон Гілі повідомив Sky News, що Британія вживає "активних заходів".

"Ми посилили наші оборонні сили на Близькому Сході", – сказав він у неділю.

"Ми виконуємо ці вильоти. Ми збиваємо дрони, які загрожують нашим базам, нашим людям або нашим союзникам. І це дійсно серйозна ситуація, яка погіршується", – зазначив міністр

Велика Британія розгорнула військові літаки на Кіпрі та в Катарі, а також додаткові радари та засоби протидії дронам, які керуються з землі.

Військові Великої Британії не беруть участі в наступальних ударах проти Ірану, а замість цього співпрацюють з іншими союзниками для захисту інтересів Великої Британії та союзників у Перській затоці та навколо Кіпру, де Велика Британія має велику авіабазу.

Велика Британія заявила в суботу, 28 лютого, що Ірану ніколи не можна дозволити розробляти ядерну зброю, і висловила готовність захищати свої інтереси після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.