Британские военные сбили иранский беспилотник в Ираке, а министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания "сбивает" иранские беспилотники на фоне войны США и Израиля в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Накануне подразделение противодействия беспилотникам обстреляло беспилотник, который угрожал базе коалиции, где размещаются британские войска в Ираке.

Джон Хили сообщил Sky News, что Великобритания принимает "активные меры".

"Мы усилили наши оборонительные силы на Ближнем Востоке", – сказал он в воскресенье.

"Мы выполняем эти вылеты. Мы сбиваем дроны, которые угрожают нашим базам, нашим людям или нашим союзникам. И это действительно серьезная ситуация, которая ухудшается", – отметил министр.

Великобритания развернула военные самолеты на Кипре и в Катаре, а также дополнительные радары и средства противодействия дронам, которые управляются с земли.

Военные Великобритании не участвуют в наступательных ударах против Ирана, а вместо этого сотрудничают с другими союзниками для защиты интересов Великобритании и союзников в Персидском заливе и вокруг Кипра, где Великобритания имеет крупную авиабазу.

Великобритания заявила в субботу, 28 февраля, что Ирану никогда нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие, и выразила готовность защищать свои интересы после ударов США и Израиля по Ирану.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.