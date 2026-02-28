Британія заявила про готовність до захисту інтересів на тлі ударів по Ірану

Велика Британія заявила в суботу, 28 лютого, що Ірану ніколи не можна дозволити розробляти ядерну зброю, і висловила готовність захищати свої інтереси після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Про це заявив представник уряду, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Співрозмовник агентства в уряді повідомив, що Велика Британія не брала участі в ударах і що прем'єр-міністр Кір Стармер проведе в суботу екстрену нараду.

"Іран ніколи не повинен отримати можливість розробляти ядерну зброю, і саме тому ми постійно підтримуємо зусилля, спрямовані на досягнення переговорного рішення", – заявив представник уряду.

За його словами, у рамках британських давніх зобов'язань щодо безпеки союзників на Близькому Сході – країна має в регіоні "ряд оборонних можливостей, які нещодавно були посилені".

"Ми готові захищати свої інтереси", – заявив він.

Відтак речник акцентував, що Британії не хоче бачити подальшої ескалації конфлікту в ширшому регіональному масштабі.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані".

Іранські державні ЗМІ повідомили, що вибухи пролунали в районі Пастер в Тегерані, де розташований високозахищений комплекс, в якому знаходяться резиденція і офіс верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.

Трамп заявив, що в результаті його військової операції в Ірані можуть загинути американці, а також закликав іранців скористатися масштабними атаками, щоб повалити клерикальний режим країни.

На тлі подій польська авіаційна компанія LOT скасувала всі рейси до Ізраїлю та з Ізраїлю.