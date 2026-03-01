Министр обороны Италии застрял в Дубае из-за закрытия воздушного пространства в связи с войной

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто застрял в Дубае после закрытия воздушного пространства в результате атак, начатых Ираном против стран Персидского залива в ответ на военные действия, инициированные США и Израилем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Il Sole24ore.

Министр вылетел из Рима в пятницу гражданским рейсом, чтобы забрать членов семьи, но внезапная военная эскалация привела к отмене всех запланированных рейсов.

Впрочем, вечером 28 февраля он принял участие в заседании правительства с помощью видеосвязи, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

Оппозиция воспользовалась этой ситуацией, чтобы усилить критику правительства.

"Движение 5 звезд" первыми пошли в атаку в субботу, а затем в воскресенье с заявлением вице-президента Стефано Патуанелли: "В свете продолжающейся атаки в Иране и военной эскалации, которая разжигает Ближний Восток, вчера мы узнали, что министр обороны Италии в настоящее время застрял в Дубае из-за закрытия воздушного пространства. Это объективный факт, который поражает и требует серьезного размышления. В один из самых деликатных периодов для международной безопасности за последние годы глава Министерства обороны физически не находится в стране и не может вовремя вернуться домой".

"Это не личная проблема, а институциональная. Вполне законно спросить, каким уровнем предупредительной информации обладает правительство в отношении текущих военных событий, какая координация существует с союзниками и как гарантируется полная работоспособность цепи командования в такой критической фазе", – добавил он.

Политик также призвал Крозетто "уйти в отставку".

На обвинения отреагировала партия премьер Джорджи Мелони "Братья Италии".

"Депутаты "5 звезд", вместо того чтобы пожелать Крозетто безопасного возвращения в Италию, как следует ожидать для любого гражданина и соотечественника, пользуются случаем, чтобы атаковать правительство, придумывая какую-то международную маргинальность", – сказал депутат Мауро Малагути.

Итальянский евродепутат Роберто Ванначчи, который также является генералом вооруженных сил, также прокомментировал ситуацию с Крозетто, опубликовав пост в соцсети: "Спасти рядового Крозетто. Начата специальная операция по вывозу Крозетто: единственного министра обороны, который едет на отдых в зону боевых действий".

Ряд европейских авиакомпаний в течение субботы 28 февраля отменили рейсы в аэропорты стран Ближнего Востока на ближайшие дни в связи с боевыми действиями в регионе.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.