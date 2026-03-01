Міністр оборони Британії: Іран запустив дві ракети у бік Кіпру

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що Іран випустив дві ракети у бік Кіпру, але він, утім, не вважає, що це були наміри атакувати Кіпр.

Про це він сказав в ефірі Sky News, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

"Дві ракети були випущені в напрямку Кіпру. Ми не вважаємо, що вони були націлені на Кіпр, але, тим не менш, це приклад того, як існує дуже реальна і зростаюча загроза з боку режиму, який широко нападає на весь регіон, і це вимагає від нас дій", – сказав Гілі.

Він не надав додаткових подробиць щодо часу або системи перехоплення, що була використана.

За оцінками кіпрських урядових джерел, регіон, ймовірно, залишатиметься в стані підвищеної готовності щонайменше протягом місяця.

На Кіпрі розташовані ключові британські військові об'єкти, і в умовах ескалації напруженості острів вважається стратегічно важливим.

Британські військові збили іранський безпілотник в Іраку, а міністр оборони Джон Гілі заявив, що Британія "збиває" іранські безпілотники на тлі війни США та Ізраїлю в Ірані.

Велика Британія заявила в суботу, 28 лютого, що Ірану ніколи не можна дозволити розробляти ядерну зброю, і висловила готовність захищати свої інтереси після ударів США та Ізраїлю по Ірану.