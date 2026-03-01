Министр обороны Великобритании: Иран запустил две ракеты в сторону Кипра

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Иран выпустил две ракеты в сторону Кипра, но он, впрочем, не считает, что это были намерения атаковать Кипр.

Об этом он сказал в эфире Sky News, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

"Две ракеты были выпущены в направлении Кипра. Мы не считаем, что они были нацелены на Кипр, но, тем не менее, это пример того, как существует очень реальная и растущая угроза со стороны режима, который широко нападает на весь регион, и это требует от нас действий", – сказал Хили.

Он не предоставил дополнительных подробностей о времени или системе перехвата, которая была использована.

По оценкам кипрских правительственных источников, регион, вероятно, будет оставаться в состоянии повышенной готовности как минимум в течение месяца.

На Кипре расположены ключевые британские военные объекты, и в условиях эскалации напряженности остров считается стратегически важным.

Британские военные сбили иранский беспилотник в Ираке, а министр обороны Джон Гилли заявил, что Великобритания "сбивает" иранские беспилотники на фоне войны США и Израиля в Иране.

Великобритания заявила в субботу, 28 февраля, что Ирану никогда нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие, и выразила готовность защищать свои интересы после ударов США и Израиля по Ирану.