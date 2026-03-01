Кіпр заперечив загрозу для себе від іранських ракет

Президент Кіпру Нікос Христодулідес заявив, що він розмовляв з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, який підтвердив, що Кіпр не є ціллю для Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Cyprus Mail.

Христодулідес зазначив, що влада обох країн стежить за ситуацією.

Міністр оборони Кіпру Васіліс Пальмас категорично заперечив інформацію про ракети, що нібито прямували до Кіпру.

У розмові з інформаційним агентством Cyrus Пальмас підкреслив, що він спростовує те, що було сказано міністром оборони Британії Джоном Гілі.

"Немає жодних ознак того, що Кіпру загрожувала небезпека", – заявив речник уряду Константінос Летімпіотіс.

Коментуючи заяву Гілі про те, що ракети прямували до Кіпру, він сказав, що "це неправда і немає жодних ознак того, що країні загрожувала небезпека".

"Компетентні органи постійно пильно стежать за ситуацією", – додав він.

Тим часом президент Нікос Христодулідес скликав у неділю ввечері позачергове засідання Ради національної безпеки Кіпру.

Британські військові збили іранський безпілотник в Іраку, а міністр оборони Джон Гілі заявив, що Британія "збиває" іранські безпілотники на тлі війни США та Ізраїлю в Ірані.

Велика Британія заявила в суботу, 28 лютого, що Ірану ніколи не можна дозволити розробляти ядерну зброю, і висловила готовність захищати свої інтереси після ударів США та Ізраїлю по Ірану.