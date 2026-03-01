Кипр опроверг угрозу для себя со стороны иранских ракет

Президент Кипра Никос Христодулидес заявил, что он разговаривал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который подтвердил, что Кипр не является целью для Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Cyprus Mail.

Христодулидес отметил, что власти обеих стран следят за ситуацией.

Министр обороны Кипра Василис Пальмас категорически опроверг информацию о ракетах, которые якобы направлялись к Кипру.

В беседе с информационным агентством Cyrus Пальмас подчеркнул, что он опровергает то, что было сказано министром обороны Великобритании Джоном Гилли.

"Нет никаких признаков того, что Кипру угрожала опасность", – заявил представитель правительства Константинос Летимпиотис.

Комментируя заявление Гилли о том, что ракеты направлялись к Кипру, он сказал, что "это неправда и нет никаких признаков того, что стране угрожала опасность".

"Компетентные органы постоянно внимательно следят за ситуацией", – добавил он.

Между тем президент Никос Христодулидес созвал в воскресенье вечером внеочередное заседание Совета национальной безопасности Кипра.

Британские военные сбили иранский беспилотник в Ираке, а министр обороны Джон Гилли заявил, что Великобритания "сбивает" иранские беспилотники на фоне войны США и Израиля в Иране.

Великобритания заявила в субботу, 28 февраля, что Ирану никогда нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие, и выразила готовность защищать свои интересы после ударов США и Израиля по Ирану.