Прокуратура Бельгии возбудила дело против задержанного танкера теневого флота РФ

В воскресенье федеральная прокуратура Бельгии подтвердила начало расследования в отношении нефтяного танкера Ethera с целью установления факта нарушения бельгийского кодекса судоходства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTBF.

Судно под флагом Гвинеи было перехвачено бельгийскими вооруженными силами в Северном море в субботу вечером, после чего было перенаправлено в территориальные воды Бельгии и задержано в порту Зебрюгге.

По данным федеральной прокуратуры, осмотр судна, проведенный в присутствии инспектора Генерального директората по навигации FPS Mobility, "подтвердил признаки фальшивого флага" и привел к обнаружению документов, "которые, вероятно, являются поддельными".

После консультаций с прокурором Западной Фландрии было начато расследование и издан приказ о перенаправлении судна. Прокуратура заявила, что тесно сотрудничает с прокуратурой Западной Фландрии, морской полицией и Администрацией судоходства, не предоставляя на данном этапе дополнительных подробностей.

Генерал Фредерик Вансина пояснил, что Бельгия "некоторое время" следила за танкером, упомянув несколько типичных признаков таких операций: частые рейсы между Россией и Южной Америкой, регулярное отключение систем идентификации, смена флага.

Мостик был захвачен около полуночи, а полный контроль над судном был установлен вскоре после этого. Все 21 член экипажа были идентифицированы. Судно прибыло в Зебрюгге в воскресенье утром, где было задержано.

На борт судна длиной 180 метров поднялись незадолго до полуночи. В операции участвовали 93 военнослужащих, поисковая собака и французский военно-морской флот.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также похвалил операцию в социальных сетях, проиллюстрировав свое сообщение видеозаписью операции.

"Мы начеку", – заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, предвидя "дипломатические последствия" со стороны Москвы. Сообщается, что посол Бельгии в России был проинформирован и может быть вызван.

Министр также подчеркнул символическое значение: после Франции Бельгия станет вторым государством-членом ЕС, которое задержало нефтяной танкер, принадлежащий "теневому флоту". Между тем Национальный кризисный центр оценивает ситуацию, а Координационной группе по анализу угроз (OCAM) поручено провести дополнительный анализ.

Напомним, 22 января Франция при поддержке Великобритании задержала танкер Grinch на прошлой неделе недалеко от берегов Испании – после проверки документов, которые подтвердили подозрения о фальшивом флаге судна. Танкер принадлежит к "теневому флоту" России и находится под санкциями ЕС и Великобритании.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон сообщил ему о планах отпустить танкер из-за требований законодательства.