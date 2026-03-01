Китай засуджує атаки на Іран, закликає до припинення вогню і переговорів

Напади США та Ізраїлю на Іран є неприйнятними, заявив у неділю міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, закликавши до негайного припинення вогню та відновлення переговорів, щоб запобігти розширенню регіонального конфлікту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Відверте вбивство суверенного лідера" та підбурювання до зміни режиму є "неприйнятними", заявив Ван міністру закордонних справ Росії Сергєю Лаврову під час телефонної розмови.

Ван заявив, що Китай хоче негайного припинення військових дій і якнайшвидшого повернення до діалогу.

У неділю посольство Китаю в Ізраїлі порадило своїм громадянам евакуюватися в безпечніші райони країни або виїхати до Єгипту через прикордонний перехід Таба.

У неділю міністерство закордонних справ Китаю також закликало китайських громадян в Ірані виїхати "якнайшвидше", перерахувавши чотири наземні маршрути до Азербайджану, Вірменії, Туреччини та Іраку.

Китайські громадяни постраждали в результаті атак, а деякі з них опинилися в скрутному становищі, повідомило міністерство закордонних справ Китаю, застерігши китайських громадян від поїздок у цей регіон.

У коментарі в неділю державне китайське інформаційне агентство "Сіньхуа" розкритикувало атаку, назвавши її "нахабною агресією проти суверенної держави" та "політикою сили і гегемонії".

"Сіньхуа" заявило, що застосування Вашингтоном військового примусу є "грубим порушенням" цілей і принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй і відхиленням від "основних норм міжнародних відносин".

Нагадаємо, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що зі смертю аятоли Алі Хаменеї відкрився шлях до іншого Ірану, в якому його народ матиме більше свободи для самовизначення.

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що смерть аятоли Алі Хаменеї відкриває можливість для довгоочікуваних змін на Близькому Сході.

Глава МЗС Латвії Байба Браже заявила, що світ не проллє сліз за Хаменеї.