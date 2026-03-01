Китай осуждает атаки на Иран, призывает к прекращению огня и переговорам

Нападения США и Израиля на Иран неприемлемы, заявил в воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И, призвав к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров, чтобы предотвратить расширение регионального конфликта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Откровенное убийство суверенного лидера" и подстрекательство к смене режима являются "неприемлемыми", заявил Ван министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время телефонного разговора.

Ван заявил, что Китай хочет немедленного прекращения военных действий и скорейшего возвращения к диалогу.

В воскресенье посольство Китая в Израиле посоветовало своим гражданам эвакуироваться в более безопасные районы страны или выехать в Египет через пограничный переход Таба.

В воскресенье министерство иностранных дел Китая также призвало китайских граждан в Иране выехать "как можно скорее", перечислив четыре наземных маршрута в Азербайджан, Армению, Турцию и Ирак.

Китайские граждане пострадали в результате атак, а некоторые из них оказались в затруднительном положении, сообщило министерство иностранных дел Китая, предостерегнув китайских граждан от поездок в этот регион.

В комментарии в воскресенье государственное китайское информационное агентство "Синьхуа" раскритиковало атаку, назвав ее "наглым актом агрессии против суверенного государства" и "политикой силы и гегемонии".

"Синьхуа" заявило, что применение Вашингтоном военного принуждения является "грубым нарушением" целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций и отклонением от "основных норм международных отношений".

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что со смертью аятоллы Али Хаменеи открылся путь к другому Ирану, в котором его народ будет иметь больше свободы для самоопределения.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что смерть аятоллы Али Хаменеи открывает возможность для долгожданных перемен на Ближнем Востоке.

Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что мир не прольет слез за Хаменеи.