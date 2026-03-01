Иран заявил, что нанес удар по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln баллистическими ракетами

Иранская Революционная гвардия (IRGC) заявила в воскресенье, что она атаковала авианосец USS Abraham Lincoln в Персидском заливе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.

"Американский авианосец Abraham Lincoln был поражен четырьмя баллистическими ракетами", – говорится в заявлении гвардии, опубликованном местными СМИ, в котором также содержится предупреждение, что "суша и море все больше будут становиться кладбищем террористических агрессоров".

Abraham Lincoln – один из американских авианосцев с ядерным двигателем, который ВМС называют "крупнейшим военным кораблем в мире".

Он входит в десятку атомных авианосцев США, известных как класс "Нимиц".

По данным ВМС США, авианосцы класса "Нимиц" имеют длину 333 метра и могут перевозить около 100 000 тонн оборудования, включая 65 самолетов и несколько ракетных установок.

USS Abraham Lincoln был отправлен в Персидский залив в конце января в составе того, что президент Дональд Трамп назвал "армадой", которая была переброшена в этот регион "на всякий случай", когда напряжение возросло из-за жестких мер Ирана против протестующих, недовольных экономической ситуацией в стране.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.