Трамп заявив, що операція в Ірані просувається з випередженням графіка

Президент Дональд Трамп заявив в неділю, що операція США в Ірані "просувається дуже добре, дуже добре – випереджаючи графік".

Про це він сказав у телефонному коментарі CNBC, передає "Європейська правда".

"Це дуже жорстокий режим, один з найжорстокіших режимів в історії", – сказав Трамп.

"Ми робимо свою роботу не тільки для нас, але й для всього світу. І все йде попереду графіка", – заявив він.

28 лютого Трамп розпочав спільний з Ізраїлем удар по Ірану, в результаті якого загинув лідер країни аятола Алі Хаменеї. З того часу Іран розпочав удари у відповідь. Трамп керував операцією зі своєї резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.

Трамп висловився щодо можливого виходу з конфлікту, який, за його словами, залежить від багатьох змінних. Але президент зазначив, що ситуація розвивається в позитивному напрямку.

"Зараз ситуація розвивається дуже позитивно, дуже позитивно", – сказав він.

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що смерть аятоли Алі Хаменеї відкриває можливість для довгоочікуваних змін на Близькому Сході.

Глава МЗС Латвії Байба Браже заявила, що світ не проллє сліз за Хаменеї.