Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо, очень хорошо – опережая график".

Об этом он сказал в телефонном комментарии CNBC, передает "Европейская правда".

"Это очень жестокий режим, один из самых жестоких режимов в истории", – сказал Трамп.

"Мы делаем свою работу не только для нас, но и для всего мира. И все идет впереди графика", – заявил он.

28 февраля Трамп начал совместный с Израилем удар по Ирану, в результате которого погиб лидер страны аятолла Али Хаменеи. С тех пор Иран начал ответные удары. Трамп руководил операцией из своей резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

Трамп высказался о возможном выходе из конфликта, который, по его словам, зависит от многих переменных. Но президент отметил, что ситуация развивается в положительном направлении.

"Сейчас ситуация развивается очень позитивно, очень позитивно", – сказал он.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что смерть аятоллы Али Хаменеи открывает возможность для долгожданных перемен на Ближнем Востоке.

Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что мир не прольет слез по Хаменеи.