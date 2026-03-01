Трамп каже, що в результаті ударів США і Ізраїлю загинули 48 іранських лідерів

Президент Дональд Трамп заявив в неділю, що в результаті триваючих ударів США та Ізраїлю по Ірану загинули 48 іранських лідерів.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав журналістці Fox News Жаккі Гайнріх, про що вона написала в Х.

"Все йде дуже швидко. Ніхто не може повірити в наш успіх: 48 лідерів загинули одним ударом. І все йде дуже швидко", – сказав Трамп.

CNN раніше в неділю повідомило, що ізраїльські та американські розвідувальні служби, включаючи ЦРУ, протягом місяців стежили за аятолою Алі Хаменеї, відстежуючи його щоденні звички та тримаючи під контролем вищих політичних і військових лідерів країни, чекаючи на відповідний момент.

Протягом останніх кількох днів з'явилися плани, згідно з якими Хаменеї та кілька інших високопосадовців адміністрації мали зустрітися в суботу вранці в різних місцях комплексу в Тегерані, де розташовані офіси аятоли, іранської президентської адміністрації та національного апарату безпеки, що робило керівництво вразливим для військового удару.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Дональд Трамп заявив в неділю, що операція США в Ірані "просувається дуже добре, дуже добре – випереджаючи графік".

Американське військове командування повідомило, що троє військовослужбовців загинули в бою.