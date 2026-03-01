Трамп говорит, что в результате ударов США и Израиля погибли 48 иранских лидеров

Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что в результате продолжающихся ударов США и Израиля по Ирану погибли 48 иранских лидеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал журналистке Fox News Жакки Гайнрих, о чем она написала в Х.

"Все идет очень быстро. Никто не может поверить в наш успех: 48 лидеров погибли одним ударом. И все идет очень быстро", – сказал Трамп.

CNN ранее в воскресенье сообщило, что израильские и американские разведывательные службы, включая ЦРУ, в течение месяцев следили за аятоллой Али Хаменеи, отслеживая его ежедневные привычки и держа под контролем высших политических и военных лидеров страны, ожидая подходящего момента.

В течение последних нескольких дней появились планы, согласно которым Хаменеи и несколько других высокопоставленных чиновников администрации должны были встретиться в субботу утром в разных местах комплекса в Тегеране, где расположены офисы аятоллы, иранской президентской администрации и национального аппарата безопасности, что делало руководство уязвимым для военного удара.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.

Дональд Трамп заявил в воскресенье, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо, очень хорошо – опережая график".

Американское военное командование сообщило, что трое военнослужащих погибли в бою.