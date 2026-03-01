Французька військова база на Близькому сході постраждала через напад Ірану

Міністерка оборони Франції Катрін Вотрен заявила про ураження військово-морської бази країни, розташованої у Еміратах, але запевнила, що йдеться про незначні ушкодження.

Про це вона заявила у повідомленні в X, реагуючи на численні повідомлення соцмережах з цього приводу.

Вотрен підтвердила, що місце розташування французьких військових у Об'єднаних Арабських Еміратах постраждало через ураження дроном поруч із французькою базою.

"Ангар нашої військово-морської бази, що межує з базою Еміратів, був пошкоджений під час атаки дронів, спрямованої на порт Абу-Дабі", – заявила вона.

Вотрен наголосила, що не йдеться про "приліт" на території, де розташований французький контингент, а також що самі військові не постраждали.

"Збитки є лише матеріальними і обмеженими. Постраждалих немає", – заявила вона, додавши, що французькі військові у регіоні перебувають у стані максимальної готовності "за ситуації, що змінюється щогодини".

Як відомо, у Абу-Дабі за договором між Францією та ОАЕ облаштовані французькі військові бази. Зокрема, база ВМФ облаштована у порту Зайєд.

Офіційно повідомлялося, що троє військовослужбовців США загинули під час атаки на Іран. Водночас, у Пентагоні заперечують, що Іран вразив їхній авіаносець.

Місто Абу-Дабі було однією з цілей іранських обстрілів, Естонія повідомила про пошкодження будівлі своєї дипмісії у місті.